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        Haluk Bilginer için Emmy günü

        52'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, New York'a gitti. Bugün gerçekleştirilecek olan ödül töreninde Bilginer, ülkemizi yeniden temsil edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:30
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        Haluk Bilginer için Emmy günü
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        Haluk Bilginer, 2019'da Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet' dizisindeki 'Agâh Beyoğlu' karakteriyle, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

        Usta oyuncu, aynı dizinin ikinci sezonundaki performansıyla da Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yeniden aday gösterilmişti.

        Haluk Bilginer, önceki gün Emmy Ödülleri kapsamında düzenlenen basın toplantısına katıldı. Bugün New York'ta gerçekleştirilecek olan ödül töreninde Bilginer, ülkemizi yeniden temsil edecek.

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        Haluk Bilginer'in bu yılki Uluslararası Emmy Ödülleri'ndeki rakipleri şöyle;

        Julio Andrade... Betinho: No Fio da Navalha (Brezilya)

        Laurent Lafitte... Tapie (Fransa)

        Timothy Spall... The Sixth Commandment (İngiltere)

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