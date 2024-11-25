Haluk Bilginer için Emmy günü 52'nci Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, New York'a gitti. Bugün gerçekleştirilecek olan ödül töreninde Bilginer, ülkemizi yeniden temsil edecek

Habertürk Giriş: 25.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:30 facebook

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