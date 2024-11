25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü: Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü! Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Pınar Gültekin, Şule Çet, Emine Bulut, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve ismini duyduğumuz duymadığımız binlerce kadın… Bu isimleri duyduğumuzda ya da her kadın cinayeti haberini okuduğumuzda vicdanı olan her insanın tüyleri ürperiyor. Yıllardır Türkiye'nin ve dünyanın çözemediği bir sorun kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet. UN Women verilerine göre, 2023 yılında her 10 dakikada 1 kadın kasten öldürüldü...

