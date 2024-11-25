Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da güvenlik önlemleri! Valilik açıkladı: 40 alan belirlendi, Beyoğlu'ndaki etkinlikler yasaklandı | Son dakika haberleri

        Valilik açıkladı: 40 alan belirlendi, Beyoğlu'ndaki etkinlikler yasaklandı

        İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında açıklamada bulundu. Açıklamada etkinlikler için Yenikapı ve Maltepe sahil alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği kaydedildi. Ayrıca bugün ve yarın Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığı da bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Valiliği, bugün ve yarın Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da açık alanlarda yapılması planlanan etkinliklerle ilgili, 24 Ocak 2024 tarihli "2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergahları" başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur'una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 alan belirlendiği ifade edildi.

        Açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlikle ilgili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

        REKLAM

        BEYOĞLU'NDAKİ ALANLAR YASAKLANDI

        Yapılmak istenilen etkinlikle ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekanlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerinin bulunması ve yerli-yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek güzergahlar arasında yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, konuyla ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslarla, diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların yaşanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: "Teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

        İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
        İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

        BAZI METRO HATLARI VE İSTASYONLAR KAPATILACAK

        Öte yandan Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar, M2 metro ve T1 tramvay hatlarının bazı istasyonları ile F1 füniküler hatlarının işletmeye kapatılacağını bildirdi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        TAKSİM'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Beyoğlu'ndaki güvenlik önlemleri kapsamında da Taksim Meydanı çevresinde bariyerler getirildi.

        GEÇTİĞİMİZ YIL DA BENZER ÖNLEMLER ALINDI

        Geçtiğimiz yıl da alınan önlemler kapsamında 25 Kasım'da Taksim Meydanı bariyerlerle kapatılmıştı. 25 Kasım Kadın Platformu üyeleri de, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya geldi. Büyükdere caddesinde yaklaşık 3 saat süren eylem Taksim istikametinde kurulan polis barikatında son buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Alkollü araç kullandı! Bir kişi öldü! Ceza değil ödül!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        17 yaşındaki genci yemek yerken öldürdü!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        İETT otobüsünü çalıp parçaladılar!
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        10 Anadolu parsı görüntülendi! İşte ortak noktaları
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Kabine Toplantısı bugün! 2025 maaş zamları masada! İşte diğer konular
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Diyet yapıyorsunuz ama kilo almaya devam mı ediyorsunuz?
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        Bilim insanları dünyanın en sağlıklı sebzesini seçti
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        35 kentte eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan il ve ilçeler!
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Haluk Bilginer için Emmy günü
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Hesaplı emeklilikte son haftalar
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        Romanya'da sandıktan sürpriz sonuç
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        13 il için sarı, 11 il için turuncu alarm! Sağanak ve kar var
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!