Son dakika İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı

ABD medyası, İsrail ve Lübnanlı yetkililerin İsrail ve Hizbullah arasında 7 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların durması için ateşkes şartlarında anlaştıklarını duyurdu.

Reuters'a yansıyan habere göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar iki önemli şart sunmuştu.

Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesi gerektiğini belirten Saar ayrıca Hizbullah’ın Lübnan’ın herhangi bir bölgesinde silahlanmayacağının garantisini istemişti.