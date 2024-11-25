Marketi savaş alanına çevirdiler

Gaziosmanpaşa'daki olay, saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Cebeci Caddesi'nde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen 3 kişiyi fark eden çalışanlar şüpheliler içerideyken marketin kapısını kilitleyerek polise haber verdi.

MÜŞTERİLERE RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİ FIRLATTILAR

Markette yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde market içinde bulunan şüphelilerin raflardaki ürünleri hem dağıttığı hem de içeride bulunan müşterilere fırlattığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelilerden birinin kaçmak için yangın tüpüyle marketin camını kırdığı görülüyor.