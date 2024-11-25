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        Haberler Gündem ‘Belediye kreşleri’ tartışması

        ‘Belediye kreşleri’ tartışması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yazılan bir yazı belediyelerin kreşleri ile iigili tartışmaya yol açtı. Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık" ifadesini kullandı. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bakanlıkça gönderilen belgeyi yayınlarken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtilerek "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:52
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        'Belediye kreşleri' tartışması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca Genel Merkez'de düzenlenen Cumartesi günündeki "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nın kapanışında CHP'li belediyelerin şu ana kadar 653 kreş açtığını belirterek şunları kaydetmişti: “Yazı yazmış Milli Eğitim Bakanlığı, Çevreye ve İçişlerine, İçişleri Bakanlığı da valiliklere. Kreş eğitim yuvasıdır. Eğitim, Milli Eğitimin işidir. Yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın. Hadi gelin, kapatın, hodri meydan bakalım, hadi gelin kapatın. Bir tane gariban insan olacak. Evde çocuğu süt içemeyecek. Alacak o çocuğu o kreşe verecek. Kendi gidecek, o çocuk kreşteyken ekmek parası kazanacak. 17 bin lira kocası alıyor. Kira 20 bin lira. Onun aldığı 17 bin lirayla belki geçim olacak. Sen o kreşi kapat, o çocuğu o kadına ver ondan sonra da dön, milli eğitim bizim işimiz de. Açsaydın, sen her yere kreş açtın da biz yenisini mi acıyoruz? Açsaydın, açsaydın. Sen açmadın diye 1000 tane kreş açtık, açmaya devam ediyoruz, açacağız."

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da bugün X hesabından yaptığı paylaşımda “Kendileri kreş açmazlar, belediyelerin açtıkları kreşleri kapatma peşine düşerler… Halka hizmette yarışın, hizmeti engellemekte değil!” Mesajıyla bir belge yayımladı.

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        Günaydın’ın yayımladığı belgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yazılan yazıda Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) belediye kanunundaki “Okul öncesi eğitim kurumları açabilir” hükmünü iptal ettiğini hatırlattı. Belediyelerinse buna rağmen kreş açmaya devam ettiği belirtildi. Söz konusu belgede “Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesiyle mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi talep edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan da söz konusu belgeyi paylaştığı X hesabındaki mesajında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi. İBB Kreşlerinde 10.000 civarında çocuğumuz okul öncesi eğitimi alıyor” dedi. Özkan bir başka paylaşımında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İBB başkan adayı olduğu dönemde kreşlerle ilgili vaadinin olduğu bir paylaşımı hatırlatarak “Vaadi Sayın Bakan yapınca yasal; İmamoğlu yapınca gayri yasal mı?” diye sordu.

        DMM'DEN AÇIKLAMA

        Konu ile ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi' iddiası doğru değildir" denildi. Açıklamada şöyle denildi:

        "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır.

        Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’ ile belirlenmiştir.

        Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez.

        Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

        Şayet, 'okul öncesi eğitim kurumu' programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca 'Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi' gerekmektedir.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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