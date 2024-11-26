NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı

NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle ilgili olmadığını, mevcut tüm araçların silah olarak kullanılabildiğini söyledi.

"Bunu artan sabotaj eylemleriyle görüyoruz. Avrupa bunu enerji tedarikinde gördü." ifadelerini kullanan Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı. Aynısı Çin menşeli altyapı ve mallar için de geçerli. Aslında (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile bir anlaşmamız var." diye konuştu.