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        Haberler Dünya NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı | Dış Haberler

        NATO, işletmeleri savaş senaryosuna hazırlıklı olmaya çağırdı

        NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:41
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        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
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        NATO Askeri Komitesi Başkanı Bauer, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Politikaları Merkezi (EPC) tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, caydırıcılığın yalnızca askeri kapasiteyle ilgili olmadığını, mevcut tüm araçların silah olarak kullanılabildiğini söyledi.

        "Bunu artan sabotaj eylemleriyle görüyoruz. Avrupa bunu enerji tedarikinde gördü." ifadelerini kullanan Bauer, "Gazprom ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyorduk, ancak aslında (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile bir anlaşmamız vardı. Aynısı Çin menşeli altyapı ve mallar için de geçerli. Aslında (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile bir anlaşmamız var." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Amiral Bauer, Avrupa'da ve ABD'deki işletmelerin aldıkları ticari kararların ülkelerinin güvenliği için stratejik sonuçları olduğunu fark etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Bauer, "İşletmelerin savaş senaryosuna hazırlıklı olmaları, üretim ve dağıtım hatlarını buna göre ayarlamaları gerekir." değerlendirmesini yaptı.

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        #Nato
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