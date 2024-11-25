Türkiye'de en son 1975'lerde görülen ve neslinin tükendiği düşünülürken ilk kez 8 Ağustos 2019'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Batı Akdeniz'de görüntülenen Anadolu parsıyla ilgili Türkiye'nin birçok bölgesinde yüzlerce fotokapanla bilimsel çalışmalar sürdürülüyor.

Bu görüntülemenin ardından DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde TÜBİTAK destekli proje kapsamında sadece Ege ve Batı Akdeniz'de 400 fotokapan kuruldu. ISUBÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. öğretim üyesi Yasin Ünal, Anadolu'nun gizemli efsanesiyle ilgili Türkiye'deki son bilgileri açıkladı.