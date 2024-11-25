Kabine, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 16.00'de başlaması bekleniyor.

2025 ZAM ORANLARI MASADA

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Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele ile 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları gündemin öncelikli maddeleri kabine toplantısının gündeminde olacak. Enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar ele alınacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak.

Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapılan çalışmalara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

KAYYUM ATAMALARI Kabine toplantısında, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti’nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli Ovacık ilçelerine kayyum atamaları da gündeme gelecek. İSRAL'İN SALDIRILARI, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI Toplantıda İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’de 2 milyon insan tüm insanlığın gözü önünde taammüden aç bırakılarak ölüme mahkûm ediliyor. Uluslararası toplum başka alternatifler düşünerek, bu drama bir çare bulmalı" mesajını vermişti.

Türkiye’nin atabileceği adımlar kabinede ele alınacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşında artan gerilim de masada olacak. Ukrayna'nın ABD yapımı balistik füzeleri kullanması sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin yeni nükleer doktrini onaylayan bir karara imza attı. Nükleer tehlikenin bertaraf edilebilmesi adına Türkiye'nin diplomatik çabaları kabinede konuşulacak.