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        Haberler Gündem Güncel Kayseri haberleri: Kar bebek! Jandarma aracında dünyaya geldi | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kar bebek! Jandarma aracında dünyaya geldi!

        Kayseri'de, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan D.Ş. isimli kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı. Anneye teslim edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:09
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        Kar bebek! Jandarma aracında doğdu!
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        Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kayseri'de de hayatı olumsuz etkiledi. Kente ulaşımı sağlayan birçok kent kapanırken Bünyan ilçesinde, insanın içini ısıtan bir olay yaşandı.

        DOĞUMA GİDERKEN MAHSUR KALDILAR

        Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

        JANDARMA YARDIMLARINA KOŞTU

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        AA'daki habere göre kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        JANDARMA ARACINDA GÖZLERİNİ AÇTI

        Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı.

        SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

        Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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