Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Kayseri'de de hayatı olumsuz etkiledi. Kente ulaşımı sağlayan birçok kent kapanırken Bünyan ilçesinde, insanın içini ısıtan bir olay yaşandı.

DOĞUMA GİDERKEN MAHSUR KALDILAR Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.