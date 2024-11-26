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        Elon Musk TV kanalı mı satın alacak?

        SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk'ın bu kez de televizyon kanalı satın alabileceği öne sürüldü. Musk'ın sık sık eleştirdiği bir haber kuruluşu olan MSNBC'yi satın almakla ilgilendiği iddia ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 07:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 07:42
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        Musk TV kanalı mı alacak?
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        Dünyanın en zengin insanı, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın müttefiki, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su Elon Musk'ın bu kez de televizyon kanalı almakla ilgilendiği iddia edildi.

        Olay, Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın sosyal medya platformu X'te Elon Musk'la yaptığı sohbetle başladı.

        Trump Jr., MSNBC de dahil olmak üzere NBCUniversal'ın bazı kablolu televizyon ağlarını satışa çıkaracağına ilişkin bir gönderiyi alıntıladı ve Musk'ı etiketleyerek, "Hey Elon Musk, aklıma gelen en komik fikir!!!" ifadelerini kullandı.

        Musk ise yanıt olarak "Ne kadara mal oluyor?" dedi.

        Bu konuşmanın ardından Musk'ın MSNBC'yi almak için harekete geçebileceği iddia edildi. Musk, hafta sonu haber kuruluşunu satın alacağıyla ilgili şaka yaptığı başka bir gönderiyi de paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları, Musk'ın 2022'de o zamanki adı Twitter olan X platformunu almadan önce de 2017'yılında benzer bir şey söylediğini hatırlattı.

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        Musk, liberal eğilimli bir haber kuruluşu olarak bilinen MSNBC'yi sık sık eleştirdi. Kanalın "çocukça propaganda yaptığını" söyledi. Sadece birkaç gün önce, "MSNBC batıyor" ifadelerini kullanmıştı, şimdi ise kanalı satın almakla ilgilendiği iddia ediliyor.

        Şirket, MSNBC'nin tek başına satışa sunulmayacağını belirtti. Bunun yerine, CNBC, E!, Golf Channel ve diğerlerini de içeren daha büyük bir portföyün parçası ve vergiden muaf bir yan kuruluş olarak yapılandırılmış halka açık bir şirketin parçası olacak. Comcast başkanı ve CEO'su Brian Roberts, NBCUniversal çalışanlarına gönderilen iç yazışmaya göre, Comcast'te sahip olduğu "SpinCo" adlı yeni şirkette aynı ekonomik ve oy haklarına sahip olacak.

        USA TODAY'de yer alan habere göre X, yorum talebine hemen yanıt vermedi, NBCUniversal ise Musk'ın açıklamaları hakkında yorum yapmayı reddetti.

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