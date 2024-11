2 doktoru yoğun bakımda darp etmişti! Sıcak gelişme! Konya'da vefat eden annesinin bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli doktorlar Yasin Esen ve Rıza Erol Mıngır'a saldırıp darp eden H.A.S. isimli şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorlardan Erol Mıngır, "Bizim üzüldüğümüz kendimize gelen zarar değil, hastaya 45 dakika boyunca müdahale etmemiz gerekiyordu ama daha 6'ncı dakikasında hasta yakını tarafından engellendik. Hastamız şu an belki hayatta olabilirdi. Hastamız tekrar hayata dönebilirdi ancak her şeyden önce kendi annesinin canına kendi kastetmiş oldu" dedi

