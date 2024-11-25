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        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"

        Türkiye'nin birçok kentinde şiddetli kar yağışı sürüyor. Geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da megakent İstanbul'da sıcaklık 17 derece olarak ölçülürken tam bir yıl sonra bu değer 9 derece olarak kaydedildi. Benzer dikkat çeken karşılaştırmalar diğer kentler için de söz konusu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel de, "Kar yağışlı ve çok soğuk bir havanın içerisine girdik. Böyle bir soğuk hava dalgası aralık ayının ilk günleri yine görünüyor ama bu sefer tekrar bence Bolu, Ankara ve Batı Karadeniz etkilenecek. Ama şunu söyleyebiliriz İstanbul için aralık ayı sonunda görülen soğuk havayı biz kasımda yaşadık. Sanki 1 ay öteden gidiyoruz" dedi

        Giriş: 25.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:59
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        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
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        Türkiye bir anda kara kışa girdi. Yoğun kar yağışı birçok şehri esir aldı. Mersin'de 18 yaşındaki bir çoban tipiye yakalanıp hayatını kaybetti. Bazı illerde hayvanlar da dondurucu soğuklar nedeniyle öldü. Öyle ki Erzurum'da bir atın yolun ortasında donduğu görüldü.

        Yaşanan sıcaklık değişimi geçtiğimiz yıl ki değerlerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan tabloda dikkat çekti. Öyle ki geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da megakent İstanbul'da sıcaklık 17 derece olarak ölçülürken tam bir yıl sonra bu değer 9 derece olarak kaydedildi. Benzer dikkat çeken karşılaştırmalar diğer kentler için de söz konusu.

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        Peki tüm yurdu etkisi altına alan dondurucu havalar ne kadar sürecek. Bu soruya yanıt veren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, şunları söyledi: "Kar yağışlı ve çok soğuk bir havanın içerisine girdik. Kar en çok dağlara ve tepelere yağdığı için çobanlar, hayvancılıkla uğraşanlar dağlarda tepelerde gezdiği için onları etkiliyor. Ya da elektrik enerji taşıma sistemlerinde arıza oluyor. Bir ilçenin elektriği kesiliyor onu tamir etmeye giden maalesef Bursa'da da bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Çok önemli bir soğuk hava dalgasının içine girdik. Yollarda keyfi amaçla bulunmamamız lazım. Tahminlerimize göre Kayseri ve Sivas'a kuvvetli kar yağışı geliyor. Yarım metrelik bir kar yağışı görüntüsü bekliyoruz. Erzincan ve Malatya bu geceyi düne göre daha sakin geçirecek. Meteoroloji haritalarında Doğu Anadolu'yu gösteren yeşil alanlar hep kar yağışı demek. Bu kar yağışı 3 gün daha sürecek. Bu gece Bolu'da tekrar kar görünüyor. Ankara'da da 3-4 ilçede yarın sabah kar örtüsü olabilir. Başkentte okul tatili olursa kısmi olabilir bana göre. Adana'nın bile kar yağışından dolayı tatil olan yeri var. Adana ve kar, iki kelime nasıl yan yana gelebilir? Batıdaki hava durumuna gelince güneş açtı. Bugünden sonra kar yok yağmur yok, İstanbul'da kış güneşi görülecek.

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        İstanbul'da kar beklentisine gelince böyle bir soğuk hava dalgası aralık ayının ilk günleri görünüyor ama bu sefer yine bence Bolu, Ankara ve Batı Karadeniz etkilenecek bu kar yağışından. Ama şunu söyleyebiliriz İstanbul için aralık sonundaki kadar soğuk olan havayı biz kasımda yaşadık. Sanki 1 ay öteden gidiyoruz. Dolayısıyla kış için acele etmeyelim daha soğuk günler olacak gibi görünüyor."

        Fotoğraflar: DHA

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