Nadiren düzenlenen törenlerde ise muhteşem bir atmosfer yaratmak için tercih edilirdi. Örneğin, 1745 yılında Louis XVI ve Marie Antoinette’in düğün kutlamaları burada yapılmıştır. Ayrıca diplomatik resepsiyonlar için de kullanılan bu salon, Versailles Sarayı’nın ihtişamını sergilemek için ideal bir mekândı.