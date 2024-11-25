Rusya: ABD Asya'ya füze konuşlandırırsa biz de benzerini yaparız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Asya'ya füze konuşlandırması durumunda sessiz kalmayacaklarını ve Asya'ya kısa ve uzun menzilli füzeler yerleştireceklerini söyledi.

Ryabkov "Başlatacakları herhangi bir gerilim senaryosu Washington'ın ve Avrupa'nın düşüncesizce atılmış adımlarının ve insanlık dışı politikalarının sonucu olarak ortaya çıkacaktır." dedi.

Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan 1987 yılında imzalanan INF Antlaşması uyarınca dünyanın herhangi bir yerinde uzun ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması kısıtlanmıştı. Ancak ABD, 2019 yılında bu antlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. ASYA'DA GERİLİM TIRMANIYOR Kuzey Kore'nin 3 hafta önce kıtalararası balistik füze denemesi yapmasının ardından Güney Kore, Japonya ve ABD Asya-Pasifik'te ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.