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        Haberler Dünya Rusya: ABD Asya'ya füze konuşlandırırsa biz de benzerini yaparız | Dış Haberler

        Rusya: ABD Asya'ya füze konuşlandırırsa biz de benzerini yaparız

        Rusya-Ukrayna savaşı yoğunlaşarak sürerken Asya-Pasifik'te de askerî hareketlilik artıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Asya'ya füze konuşlandırması durumunda kendilerinin de Asya'ya kısa ve uzun menzilli füzeler konuşlandırabileceklerini ifade etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:33
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        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
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        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Asya'ya füze konuşlandırması durumunda sessiz kalmayacaklarını ve Asya'ya kısa ve uzun menzilli füzeler yerleştireceklerini söyledi.

        Ryabkov "Başlatacakları herhangi bir gerilim senaryosu Washington'ın ve Avrupa'nın düşüncesizce atılmış adımlarının ve insanlık dışı politikalarının sonucu olarak ortaya çıkacaktır." dedi.

        Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan 1987 yılında imzalanan INF Antlaşması uyarınca dünyanın herhangi bir yerinde uzun ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması kısıtlanmıştı. Ancak ABD, 2019 yılında bu antlaşmadan çekildiğini duyurmuştu.

        ASYA'DA GERİLİM TIRMANIYOR

        Kuzey Kore'nin 3 hafta önce kıtalararası balistik füze denemesi yapmasının ardından Güney Kore, Japonya ve ABD Asya-Pasifik'te ortak bir tatbikat gerçekleştirdi.

        Amerikan B-1 bombardıman uçaklarının da katıldığı tatbikatın Kuzey Kore’nin füze denemelerine bir karşılık olarak yapıldığı belirtildi.

        Füze denemesinin yanı sıra Kuzey Kore’nin Rusya’ya savaşmak üzere asker göndermesi de Asya'da gerilimi tırmandırdı. Uzmanlar tarafından, ABD’nin Asya’daki tahkimatını güçlendirebileceği bildirildi.

        Amerika'nın Filipinler dâhil Asya’daki birçok ülkede askerî gücü bulunuyor.

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