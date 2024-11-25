Teknik direktör cinayetinde tetikçiler, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı!

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka’nın (46), silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan, aralarında tetikçi ve azmettiricinin de bulunduğu 13 kişinin sorgusu sürüyor.

DHA'nın haberine göre saldırıyı gerçekleştiren tetikçilerin, Bulgaristan'a kaçamadan polisin düzenlediği operasyonda yakalandığı ortaya çıktı.

SOKAKTA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, cuma günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka’ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

REKLAM Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Saldırganın bindiği otomobil, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne’de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Çorlu 1947 Spor Kulübü Teknik Direktörü E.A.'nın 22.11.2024 tarihinde I.T.l. tarafından Tekirdağ'da vurularak öldürülmesi olayı kapsamında yapılan çalışmalarda; Edirne ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların muhtemel kullandıkları ve beraber hareket ettikleri değerlendirilen şahısların araçları tespit edilmiş, Ö.Y., O.K., F.Y. ve S.Y. isimli şahıslar araçları ile seyir halinde iken Havsa ilçesinde, D.Y. isimli şahıs Havsa ilçesinde bulunan ikametinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şahıslar Edirne ili Mithatpaşa Mahallesi’nde yaya vaziyette yakalanmıştır. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde firari şahısların bulunduğu adreste Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen arama kararına istinaden sabah saatlerinde yapılan operasyon neticesinde bahse konu adreste olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet Glock marka silah ve şarjöre takılı 10 adet fişek ile firari şüpheliler I.T.I., M.P., O.E.A. ile M.K., S.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan toplam 13 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BULGARİSTAN'A KAÇACAKLARDI Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 13 şüphelinin sorgusu sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Ersin Aka'yı tabanca ile vuran I.T.I.'ye (15) olay sırasında 2 kişinin daha eşlik ettiği belirlendi. Bir kişi gözcülük yaparken diğer kişi de otomobilde sürücü olarak hazır bekledi. Cinayetin ardından otomobille kaçan 3 kişi, sıkı takibe alındı. Tekirdağ polisinin plakasını belirlediği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kırsalında terk edilmiş bulundu. Saldırganlarla birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 kişi, Edirne'nin Havsa ilçesinde yakalandı. Operasyon kapsamında polis, şüphelilerin sınırdan Bulgaristan'a kaçmaya çalıştığını belirleyerek sınır bölgesinde de önlem aldı.