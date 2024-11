Ünlüler'den 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü paylaşımı

Hülya Koçyiğit: Bugün 25 Kasım; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ne yazık ki ne acı ki kadınlar şiddeti en yakınlarıdan görüyorlar ve bugün hâlâ şiddete karşı kendilerini korumak için mücadele etmeye devam etmek zorundalar.

Ben dün olduğu gibi, bugün de yarın da, her zaman, her şekilde, kadının sesi olmaya devam edeceğim. Kadına yapılan şiddete "Dur" diyeceğim, şiddetin her türlüsünü lanetlemeye devam edeceğim. Sevginin, saygının, empatinin, eğitimin daha güzel bir dünya için vazgeçilmez olması gerektiğini hep hatırlatacağım.