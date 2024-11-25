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        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu

        Burdur'da, trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın kalbi, böbrekleri ve karaciğeri 4 hastaya can oldu. Genç kızın kalbi, Antalya'da tedavi gören 32 yaşındaki Mehmet Yıldırım'a nakledildi. Bağış yapan aileye teşekkür eden Yıldırım, "Nakil olmayı hiç beklemiyordum, yeni bir hayat nasip oldu. Başkasının kalbiyle yaşamak farklı bir duygu. Yeni hayatıma kavuşmamı sağlayan aileye minnettarım" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:48
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        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde 12 Kasım saat 03.00 sıralarında, Yamadı köyü yakınlarında meydana gelen kazada 21 yaşındaki Mustafa K.'nin kullandığı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı.

        DHA'da yer alan habere göre, kazada araçta bulunan üniversite öğrencisi Hasret Akbaş olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mustafa K, 18 yaşındaki İrem Musluk ve 19 yaşındaki Fatma Sude Uran yaralandı.

        ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmalarda sürücü Mustafa K'nin 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Mustafa K, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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        Kazada hayatını kaybeden Hasret Akbaş'ın cenazesi ise memleketi Hakkari'de toprağa verildi.

        8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

        Burdur Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatma Sude Uran, 8 gün sonunda 20 Kasım günü hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın ailesi, Gölhisar Sağlık Meslek Lisesi mezunu Uran'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

        SAĞLIK ÇALIŞANI OLMAK İSTİYORDU

        Sağlık çalışanı olmayı isteyen Fatma Sude Uran'ın organları Antalya ve Konya'da bağış bekleyen hastalara can oldu.

        4 HASTAYA HAYAT VERDİ

        Uran'ın kalbi Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sağ böbreği Antalya Medical Park Hastanesi'ne, karaciğeri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sol böbreği ise Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne organ bekleyen hastalara nakledilmek için götürüldü.

        "KIZIM BAŞKA CANLARDA YAŞAYACAK"

        Fatma Sude Uran'ın babası Muhammed Uran, "Doktor, bize 'Bağış yapmak ister misin' dedi. Ben de 'Yapayım' dedim. Teşekkür etti. Gerekli işlemleri sabah başlatıldı. Organları alındı. İnşallah birilerine faydası olur. Kızım başka canlarda yaşayacak. İnşallah onlara umut olur. Sağlık Meslek Lisesi'nde okudu. Sağlıkçı olmak istiyordu. Kendi dalında okumak, görev yapmak istiyordu ama nasip olmadı. Bu kadarmış. Yapacak bir şey yok" dedi.

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        4 kişiye can olan Uran'ın cenazesi ise Gölhisar ilçesinde ikindi vakti toprağa verildi.

        GENÇ KIZIN KALBİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

        AA'da yer alan habere göre, genç kızın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından, doğuştan kalp yetmezliği bulunan 32 yaşındaki Mehmet Yıldırım'a nakledildi.

        Yeniden yaşama tutunan Yıldırım'ın, tedavi için Gaziantep'ten Antalya'ya taşındığı, küçük yaştan itibaren kalp rahatsızlığının olduğu ve bir yıldır da organ nakil listesinde yer aldığı öğrenildi.

        "HER BAĞIŞ YENİ BİR HAYAT"

        Bağış yapan aileye teşekkür eden Yıldırım, "Nakil olmayı hiç beklemiyordum, yeni bir hayat nasip oldu. Başkasının kalbiyle yaşamak farklı bir duygu. Yeni hayatıma kavuşmamı sağlayan aileye minnettarım. Organ bağışı yeni umutlara kapı açıyor. Her bağış yeni bir hayat, bir ailenin umutlarını yeşertmesi ve geleceğe açılan bir kapı demektir." ifadelerini kullandı.

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