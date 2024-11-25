Aşiyan'da çifte acı! Kız kardeşini kurtarmak isterken ikisi de boğuldu

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu.

DHA'nın haberine göre denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.