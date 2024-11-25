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        Haberler Gündem Güncel Aşiyan'da çifte acı! Kız kardeşini kurtarmak isterken ikisi de boğuldu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Aşiyan'da çifte acı! Kız kardeşini kurtarmak isterken ikisi de boğuldu

        İstanbul Sarıyer'de cumartesi gecesi denize düşerek kaybolan iki kişinin kimliği belli oldu. Kahreden olayda iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldikleri belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:13 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:13
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        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
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        Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu.

        DHA'nın haberine göre denizde kaybolan iki kişinin Ayşe Can ve Velat Can kardeşler olduğu öğrenildi. İki kardeşin için tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldikleri öğrenildi.

        KARDEŞİNİ KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

        Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

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        "TATİL İÇİN GELMİŞLER"

        Denize düşerek kaybolan kişilerin yurt dışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi. İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can’ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

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        #Ayşe Can
        #Velat Can
        #son dakika
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