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        Anasayfa Video 25 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Kasım 2024 - 17:12 Güncelleme: 25 Kasım 2024 - 17:18

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü için Yenikapı ve Maltepe sahil alanları başta olmak üzere 40 alanın belirlendiğini ve Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi

        * Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek

        * Almanya 2025 yılında seçime gidecek... Anketler ne söylüyor?

        * İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk anlaşma İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı-Lacivertli ekip, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor

        * 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, New York'a gitti. Bugün gerçekleştirilecek olan ödül töreninde Bilginer, ülkemizi yeniden temsil edecek

        * Tüm ülkede etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk havalar sebebiyle bugün 35 ilde okullar tatil edildi. Peki yarın için durum ne?

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