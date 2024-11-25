25 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

* İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü için Yenikapı ve Maltepe sahil alanları başta olmak üzere 40 alanın belirlendiğini ve Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek etkinliklerin yasaklandığını bildirdi

* Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek

* Almanya 2025 yılında seçime gidecek... Anketler ne söylüyor?

* İç transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk anlaşma İrfan Can Kahveci'den geldi. Sarı-Lacivertli ekip, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor

* 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ikinci kez 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterilen Haluk Bilginer, New York'a gitti. Bugün gerçekleştirilecek olan ödül töreninde Bilginer, ülkemizi yeniden temsil edecek

* Tüm ülkede etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk havalar sebebiyle bugün 35 ilde okullar tatil edildi. Peki yarın için durum ne?