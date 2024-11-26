Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, teğmenlere yönelik başlatılan soruşturma nedeniyle Bakan Yaşar Güler'i açtıkları dövizlerle protesto etti. Bakan Güler, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Mustafa Kemal'in Askeri olmak suç mu?" sözlerine "Atatürk'ün askeri olmak suç değil" yanıtını verdi. Bakan Güler, komisyonda yaptığı sunumda, "Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Kuzey Irak'ta kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Toplantı öncesi CHP'li milletvekilleri, sıralarına "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in tokalaşmak üzere CHP sıralarına geldiği sırada CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç mu? Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkın. Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz." dedi.
Güler ise ""Atatürk'ün askeri olmak suç değil. Birazdan anlatacağım. Basından değil Bakan'dan dinleyin." diye karşılık verdi.
Bir süre gerginliğin yaşandığı komisyon toplantısı Bakan Güler'in sunumuyla devam ediyor.
Bakan Güler'in sunumundan öne çıkanlar şöyle;
"KUZEY IRAK'TA KİLİT KAPANMIŞTIR"
"Bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirildiği. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Kuzey Irak'ta Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.
TSK'DAN FETÖ İLTİSAKLISI 23 BİN 879 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ
Diğer yandan FETÖ ile kararlı mücadelemiz kapsamında, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ ile iltisaklı 23.879 şahıs Silahlı Kuvvetlerimizden ihraç edilmiştir."
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