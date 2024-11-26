Deprem izolatörlü binaya yüzde 30 deprem sigortası indirimi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreteri Serpil Günal, Zorunlu Deprem Sigortası'ndan (ZDS) depremin yanı sıra iklim değişikliğinin riskleri artırması nedeniyle diğer afetleri de kapsayan Zorunlu Afet Sigortası'na (ZAS) geçiş için gün saydıklarını belirtti. Günal Meclis'te yasal değişiklik yapılır yapılmaz ikincil düzenlemelerin de yapılarak tüm doğal afetleri kapsayan yeni sigortanın hayatımıza gireceğini ifade etti.

HERKESE 150 BİN LİRA MADDİ DESTEK Deprem ve yanardağ püskürmesinin yanı sıra sel, orman yangını, çığ, heyelan ve hortumun ZAS kapsamı içine alınacağını böylece sigortalılık oranının da önemli oranda artmasını beklediklerini kaydeden Günal, "Aynı zamanda acil ihtiyaç teminatını da hayata geçireceğiz. Deprem ve yanardağ püskürmesi haricinde diğer doğal afetlerde orada yaşayan bireylerin acil ve temel ihtiyaçları için 150 bin liraya kadar maddi destek sağlayacağız" diye konuştu.

REKLAM Günal, ZAS ile halihazırda ortalama 1.270 lira olan sigorta priminin de yine ortalama 2 bin 250 liraya çıkmasını beklediklerini ifade ederek "Tabi ki şu anda olduğu gibi indirimler de olacak. Yenileme indirimine devam edeceğiz. Sel teminatında dairenin bulunduğu kata göre 3 ve üzerindeki katlarda yüzde 50'lik indirim olacak. Deprem izolatörlü binalarda yüzde 30 indirim öngörüyoruz. Ancak sürprim (ek prim) uygulamamız da olacak. Örneğin 2 bin ve öncesi yapılmış binalarda ve 8 ve üzerindeki katlarda yüzde 10 civarında fazla prim uygulanacak" diye konuştu. Günal'ın verdiği bilgiye göre ZAS'te deprem ve selde prim bölgelere ve konutun durumuna göre değişirken diğer doğal afetlerde maktu olacak. Örneğin hortum için 150 lira gibi sabit tutar belirlenecek.

DOĞALGAZ VE İNTERNET ABONELİĞİNDE DASK Deprem için 7 ayrı risk bölgesi bulunduğunu hatırlatan Günal, heyelan ve sel için de 5 ayrı bölgenin belirlendiğini primlerin bu bölgelerde göre farklılaşacağını anlattı. Günal'ın anlatımına göre sel ve heyelanda İstanbul'da farklı bir prim Konya'da farklı bir prim olacak. Tabii ki riskli bölgelerde sel primi daha yüksek olacak. Günal yeni dönemde, DASK için kontrol noktalarının da artacağını dile getirerek tapu, elektrik, su aboneliklerinin yanı sıra doğalgaz ve internet abonelikleri sırasında da deprem sigortası poliçesinin isteneceğini söyledi.

ZAS ile birlikte mobil uygulamalarının da hayata geçeceğini vurgulayan Günal, e-devlet şifresi ile girilecek uygulama ile sigorta yenilemelerinin takip edileceğini, hasar ihbarı yapılacağını, hasar ihbarındaki süreçlerin takip edileceğini, deprem sırasında bölgenin risk durumuna göre vatandaşın bulunduğu konumun görüleceğini, eksik evrakın da buradan gönderilebileceğini dile getirdi.