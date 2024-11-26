En genç gezegenlerden biri keşfedildi: Dünya'dan yaklaşık bin 500 kat daha genç

Gökbilimciler, evrenin derinliklerinde daha önce nadiren rastlanan bir keşfe imza attı. Henüz 3 milyon yaşında olan ve 'TIDYE-1b' ya da 'IRAS 04125+2902 b' adı verilen bir gezegen keşfedildi. TIDYE-1b, 4,5 milyar yaşındaki Dünya’dan yaklaşık bin 500 kat daha genç.

Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC-Chapel Hill) yüksek lisans öğrencisi ve çalışmanın başyazarı olan Madyson Barber, “Astronomi, evrendeki yerimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gidebileceğimizi anlamamıza yardımcı oluyor. TIDYE-1b gibi gezegenlerin keşfi, gezegen oluşumuna dair bir zaman yolculuğu yapmamıza olanak tanıyor” dedi.

Barber ve ekibi, NASA’nın TESS teleskopunu kullanarak TIDYE-1b’yi transit yöntemiyle tespit etti. Bu yöntem, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken yıldız ışığını hafifçe karartması sayesinde gezegenin varlığının belirlenmesini sağlıyor. UNC-Chapel Hill’den Doç. Dr. Andrew Mann ise “Gezegenler genellikle gaz ve tozdan oluşan düz bir diskin içinde şekillenir. Güneş sistemimizdeki gezegenlerin hizalanışı bu düzene örnek oluşturur. Fakat TIDYE-1b’nin yıldızı ve diskiyle hizalanmamış bir yörüngesi var. Bu sıra dışı eğiklik, gezegen oluşumuna dair mevcut modellerimizi sorgulamamıza neden oluyor” ifadelerini kullandı.