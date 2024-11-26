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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kesik baş cinayetinde Mustafa Keleş'in azmettiricisi belli oldu | HABERLER | Son dakika haberleri

        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!

        Zonguldak'ta, kamuoyunda 'kesik baş cinayeti' olarak bilinen, emekli madenci 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının baltayla kesilerek öldürülmesine ilişkin 9 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, olayı Keleş'in yengesi F.K.'nin azmettirdiğini belirtip, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:59
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        'Kesik baş' cinayetinde azmettirici belli oldu!
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde, 21 Kasım 2021'de, emekli madenci Mustafa Keleş'in (70) ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı da 1 gün sonra ormandaki bir çukurda olduğu görüldü.

        ŞÜPHELİLERİN PARMAK İZİ ALINDI

        Katledilen Mustafa Keleş, 70 yaşındaydı.
        Katledilen Mustafa Keleş, 70 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüpheliler ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        11 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Jandarma ekipleri ayrıca ormanda ve İbrahim Keleş'in evinin foseptiğinde cinayette kullanılan baltayı yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazıyla aradı ancak sonuç alamadı. Soruşturmada kapsamında geçen yıl mayıs ayında adliyeye sevk edilen Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş (65) ile 11 kişi serbest bırakıldı.

        HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN NOTLAR BIRAKMIŞ

        Soruşturma sürerken; Sedat A. imzası taşıyan, 15 kadar isim barındıran ve 'Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' ifadeleri bulunan notlar bulundu. Bu notların soruşturma kapsamında hedef şaşırtmak için jandarma karakoluna bırakıldığı belirlendi. Notları yazdığı tespit edilen İbrahim Keleş tutuklandı.

        TUTUKLU SANIK KALMAMIŞTI

        Cinayetle ilgili İbrahim Keleş, İbrahim Keleş'in eşi F.K., köyde yaşayan Cihan T. (47), Ender T. (34), İlyas A. (54), Mevlüt T. (51), Sedat A. (42), Serkan T. (24) ve Soner T. (42) hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında İbrahim Keleş, sağlık durumu ve dosyadaki delil durumu nedeniyle tahliye edildi. Dosya kapsamında tutuklu sanık kalmazken, sanıkların adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

        İDDİANAME: YENGESİ F.K. AZMETTİRİCİ

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya sanıklardan sadece tutuksuz bulunan Mevlüt T. ile öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Mustafa Keleş'in yengesi F.K.'nin cinayeti azmettirdiğini öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

        8 SANIK HAKKINDA "AĞIR MÜEBBET HAPİS" İSTENDİ

        Tutuksuz diğer 8 sanık hakkında da 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları yönünde mütalaa verildi.

        "OLAYLA ALAKAM YOK"

        Öldürülen Mustafa Keleş'in çocukları, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istediklerini söyledi. Sanıklardan Mevlüt T., "Olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Beraatimi talep ederim" derken; sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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        #Mustafa Keleş
        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
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