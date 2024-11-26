Medina transferinde Fenerbahçe'ye müjde!

Porto’nun Boca Juniors ile geçtiğimiz yaz bir transfer geçmişi olmuştu. Porto, Boca forması giyen Alan Varela’yı 8 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağlamıştı. Fakat Porto, Varela transferindeki ödemenin tamamını Boca Juniors’a ödemedi. Arjantin ekibi bu yüzden Medina transferi için Porto ile görüşmekten çekiniyor.