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        Nüfus kaydındaki hata sonucu mirastan mahrum kalan kişiye tazminat kararı

        İzmir'de annesinden kalan mirası almak için tapu müdürlüğüne başvuran kişi, hayatının şokunu yaşadı. Nüfus kayıtlarında annesine ilişkin bilgi olmadığını öğrenen ve bu nedenle 1,5 milyon lira değerindeki mirastan mahrum kalan kişi başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:37
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        Nüfus kaydındaki hata sonucu mirastan mahrum kalan kişiye tazminat kararı
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        İzmir'de annesinden kalan mirası almak için tapu müdürlüğüne başvuran kişi, nüfus kayıtlarında annesine ilişkin bilgi olmadığını öğrenmesi sonrası başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

        Narlıdere ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Z.K, annesi F.Ü'yü 15 Ekim 2013'te kaybetmesinin ardından yaklaşık 9 yıl sonra mirastan kalan mal varlığının olup olmadığını öğrenmek için Narlıdere Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu.

        Kadının nüfus cüzdanında anne ismi yazmasına rağmen nüfus müdürlüğü kayıtlarında annesine ilişkin bilgilerin bulunmadığı, bu nedenle mirasçı olarak görünmediği belirlendi.

        Mirastan kalan taşınmazın 2016'da 2 kardeşine paylaştırıldığını ve üçüncü kişilere satıldığını, yasal olarak tapu iptalinin yapılamayacağını öğrenen Z.K, CİMER'e başvurdu.

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        Başvuru sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce geçen yıl kayıt düzeltme işlemi yapılarak Z.K'nin anne bağı kuruldu.

        Z.K, kayıtlarda yapılan hata nedeniyle miras hissesinden mahrum kaldığı şikayetiyle avukatı Güney Çağatay Öz aracılığıyla Hazine aleyhine tazminat davası açtı.

        DAVALI VEKİLİ, DİĞER MİRASÇILARIN KÖTÜ NİYETLİ DAVRANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        İzmir 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dosyada davalı vekili, "diğer mirasçıların davacının mirasçılığını bildikleri halde hisseyi kendi adlarına tescil ettirmek suretiyle kötü niyetli davrandıklarını, dava dışı kişilerin kusurlu davranışları nedeniyle illiyet bağının kesildiğini" öne sürerek, devletin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini savundu.

        Mahkeme, kararında Türk Medeni Kanunu 38. maddesindeki "kişisel durum sicilinin tutulmasından doğan zararlar, kusurlu memura rücu edilmek kaydıyla devletçe tazmin edilir." hükmü gereğince mirastan kalan mal varlığının değeri olan 1 milyon 569 bin liranın yasal faiziyle davacıya ödenmesine hükmetti.

        "ADİL BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

        Avukat Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kayıtlara "annesiz" geçtiğini bilmediğini, bunu öğrenince çok şaşırdığını söyledi.

        Verilen mücadele sonucu haksızlığın giderildiğini belirten Öz, "Müvekkil açısından mağduriyetinin giderilmiş olması bizim için çok anlamlı oldu. Adil bir karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

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        #NÜFUS
        #dava
        #miras davası
        #İzmir
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