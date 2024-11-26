Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Elon Musk İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı | Dış Haberler

        Elon Musk İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı

        Elon Musk, İngiltere'de genel seçim çağrısı yapan kampanyada imza sayısının 2 milyonu aşmasının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetini yeniden hedef aldı. Musk, İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Musk'tan İngiltere'ye: Zalim bir polis devleti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya platformu X'in sahibi milyarder Elon Musk, İngiltere'yi "zalim bir polis devleti" olmakla suçladı.

        Musk, X'te yaptığı paylaşımda, İngiltere'de genel seçim çağrısı yapan kampanyada imza sayısının 2 milyonu aşmasının ardından daha önce de eleştirdiği İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümetini yeniden hedef aldı.

        "BRİTANYA HALKI ZALİM BİR POLİS DEVLETİNDEN BIKTI"

        İsveçli bir gazetecinin İngiltere'de yeni bir genel seçim çağrısı yapan halkın başlattığı kampanyada imza sayısının milyonları bulduğuna dair paylaşımını alıntılayan Musk, "Britanya halkı zalim bir polis devletinden bıktı." ifadesini kullandı.

        ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın müttefiki ve yakın çalışma ekibine dahil olan Musk, daha önceki eleştirisinde Starmer'in yönettiği İngiltere'de polisi halka ırklarına göre farklı muamelede bulunmakla suçlamıştı.

        REKLAM

        Ayrıca, Musk, hafta sonunda X'te, İngiltere'de Starmer'e halk desteğinin azaldığını gösteren bir grafik paylaşmıştı.

        İNGİLİZ HÜKÜMETİ SOKAKLARI GÜVENLİ HALE GETİRMEYE KARARLI

        The Hill gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü ise Musk'ın yorumlarına dair, "Bireysel yorumlara girmeyeceğim. Başbakan, İngiliz halkı için en önemli konulara odaklanmış durumda." dedi.

        Sözcü, sokakları korumanın hükümetin misyonunun "açık bir şekilde önemli bir parçası" olduğunu vurgulayarak, Starmer'ın Trump ve Musk ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Elon Musk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        “Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de haddini bilmesi lazım”
        “Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de haddini bilmesi lazım”
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"