Seçimler yaklaşırken anketlerde Netanyahu bloğu erimeye devam ediyor

İsrail'deki Maariv gazetesinin kamuoyu araştırmasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu önderliğindeki blok, 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde 3 milletvekili daha kaybederek mecliste 48 sandalyeye geriledi.

Ankete göre, Netanyahu karşıtı blokta yer alan partilerin, 120 sandalyeli meclise 54 vekil göndermesi bekleniyor.

Bu da her iki bloğun da hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağını ve İsrail’de koalisyon belirsizliğinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Netanyahu bloğunun sandalye sayısındaki düşüşün, Ofer Winter liderliğindeki İsrail'in Halkı Partisi'nin seçim barajını aşamamasından kaynaklandığı belirtiliyor.

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Bir önceki Maariv kamuoyu yoklamasında, her iki blokta yer alan partilerin de toplamda 51'er vekil çıkarması öngörülüyordu.

Son kamuoyu yoklamasına göre, Netanyahu bloğu 3 vekil kaybederek 48 sandalyeye gerilerken, muhalefet bloğundaki partiler ise 3 vekil kazanarak 54'e yükseldi.

Öte yandan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin kilit rolde olması ve mecliste 14 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

Hangi bloğa destek vereceği bilinmeyen Yedek Partisi’nin ise yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak 4 sandalye kazanacağı belirtiliyor.

Bu sonuçlara göre, İsrail’de siyasi tıkanıklığın sürmesi ve birlik hükümetinin kurulamaması halinde ülkede yeniden seçime gidilmesi gündeme gelebilir.

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Ankete katılanların çoğu Netanyahu yerine Eisenkot'u tercih ediyor​​​​​​​

Öte yandan Netanyahu, muhalif rakibi eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot’a başbakanlık yarışında da geride kalmış durumda.

Ankete katılanların yüzde 49’u başbakanlık tercihlerinde Eisenkot'tan yana oy kullanırken, Netanyahu için bu oran yüzde 41’de kalıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Netanyahu’ya tam destek açıklamıştı.