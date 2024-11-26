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        Haberler Gündem Teğmenlerin kılıçlı yemini - Güncel haberler

        Teğmenlerin kılıçlı yemini

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Güler: Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:55
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        Teğmenlerin kılıçlı yemini
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        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Güler: Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.

        "ABD'LİLER 1-35'İ VEREBİLECEKLERİNİ İFADE ETTİ"

        40 tane F-16 alınacağını bildiren Güler, "79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. ABD'liler F 35 'i verebileceklerini ifade ettiler" diye konuştu.

        Ayrıntılar geliyor...

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