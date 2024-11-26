Teğmenlerin kılıçlı yemini
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Güler: Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Güler: Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakılmıştır, askeri hiyerarşi için kabul edilemez; Disiplin Kurulu kararını verecektir.
"ABD'LİLER 1-35'İ VEREBİLECEKLERİNİ İFADE ETTİ"
40 tane F-16 alınacağını bildiren Güler, "79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. ABD'liler F 35 'i verebileceklerini ifade ettiler" diye konuştu.
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