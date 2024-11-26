6 yıl önce işlenen çocuk cinayetinde şoke eden gelişme: Kardeşimi babam öldürdü!

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedenine rastlanmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bulunan 5 yaşında cansız bedenin küçük M.İ’ye ait olabileceği düşünüldü. O dönem Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede küçük M.İ.”nin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

“BABAM ÖLDÜRDÜ” Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.