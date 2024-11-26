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        Haberler Gündem 6 yıl önce işlenen çocuk cinayetinde şoke eden gelişme: Kardeşimi babam öldürdü!

        6 yıl önce işlenen çocuk cinayetinde şoke eden gelişme: Kardeşimi babam öldürdü!

        İstanbul Arnavutköy'de 6 yıl önce 5 yaşındaki kız çocuğunun öldürülerek cansız bedeninin Sazlıbosna barajına atılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çocuğun kardeşi okulda rehber öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" deyince polis harekete geçti. Baba ve iki eski eş gözaltına alındı. Çocuğun iddia edilen çocuk olduğunun tespiti için baba ve iki eşinin kan örnekleri alındı. Soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 26.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:25
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        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
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        İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedenine rastlanmıştı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Bulunan 5 yaşında cansız bedenin küçük M.İ’ye ait olabileceği düşünüldü. O dönem Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede küçük M.İ.”nin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

        “BABAM ÖLDÜRDÜ”

        Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek “Babam kardeşimi öldürüp göle attı” dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit E. Anne M.E: ve eski eş Z.Ö. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden kan örnekleri alındı. Alınan kan örnekleri sonucunda şüphelilerin, 6 yıl önce cansız bedeni bulunan M.İ.’nin DNA’sının karşılaştırılması sonucu anne ve babası olup olmadığı tespit edilecek.

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        #Arnavutköy
        #arnavutköy cinayeti
        #haberler
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