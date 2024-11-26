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        Haberler Gündem Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame hazırlandı! - Son dakika haberi

        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame hazırlandı!

        Tekirdağ'da vahşet kurbanı olan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin kanını donduran olayda anne Bakiye Yeniçeri, suça sürüklenen çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. ve annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. hakkında ayrı, suça sürüklenen 2 çocuk için de ayrı iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:53
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        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili 5 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

        AA'da yer alan habere göre Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Bakiye Yeniçeri (29), çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

        ANNE İÇİN TOPLAM 67 YIL HAPİS İSTEMİ

        İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

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        Suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın babası Kani A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN AYRI İDDİANAME

        Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

        Malkara ilçesinde yaşayan anne Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

        Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşuları Kani A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

        Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti. Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

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        #son dakika
        #Sıla Yeniçeri
        #Tekirdağ
        #bakiye yeniçeri
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