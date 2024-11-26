26 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* MHP lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM grubu arasında irtibatın gerçekleşmesini bekliyoruz. İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemelidir
* SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül: Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir
* Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz. Herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor
* Deplasmanda 26 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında PSG'nin ardından ikinci sırada yer alıyor
* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret ve tehdit suçlarından Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verdi
* Tüm ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor