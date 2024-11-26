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        Anasayfa Video 26 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Kasım 2024 - 16:58 Güncelleme: 26 Kasım 2024 - 17:06

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * MHP lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM grubu arasında irtibatın gerçekleşmesini bekliyoruz. İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemelidir

        * SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül: Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız, 2025'e kalmayabilir

        * Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib: Umuyorum ki bu akşam ateşkese sahip olabiliriz. Herkes, İsrail'in ateşkesi kabul etmesini bekliyor

        * Deplasmanda 26 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında PSG'nin ardından ikinci sırada yer alıyor 

        * İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret ve tehdit suçlarından Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verdi

        * Tüm ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor

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