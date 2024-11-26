Galatasaray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
Icardi'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından Galatasaray bu bölgeyi güçlendirmek için harekete geçti. Şili basını, sarı-kırmızılılar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta geride kalırken lider Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı bildirilirken, sarı-kırmızılılar bu bölgeye bir takviye yapmak istiyor.
G.SARAY'DA ROTA ŞİLİ!
Konuyla ilgili Şili basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve Cimbom'un Universidad Catolica forması giyen Gonzalo Tapia ile ilgilendiği belirtildi.