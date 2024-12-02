Trump'ın son tehdidi kimlere?

1 dönemlik aranın ardından yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump göreve Ocak 2025'te başlayacak.

Trump bu süre zarfında bir yandan yeni dönemde görev yapacak ekibini şekillendirirken, bir yandan da ülkelere yeni dönem için 'uyarılarda' buluyor.

Trump, son olarak kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin bittiğini belirtti.

BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli." ifadelerini kullandı.

REKLAM Bu mesajı paylaşmasının ardından Trump, geri döndüğü X'te de (eski adıyla Twitter) benzer mesajı paylaştı. Görsel: Associated Press BRICS ÜLKELERİ VE DÜNYADAKİ GÜCÜ BRICS; kuruluşunda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın katılımıyla kurulan ancak son olarak Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirliklerini de kapsayacak şekilde genişleyen ve giderek de büyüyen bir ekonomik platform olarak görülüyor.

Bununla birlikte madalyonun diğer yüzünde Arjantin, hükümet değişikliğinin ardından daveti reddederken, Suudi Arabistan davet edilmesine rağmen resmi olarak henüz katılmıyor. Türkiye'nin de geçtiğimiz eylül ayında BRICS’e resmi başvuruda bulunduğu iddia edildi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO üyeliği Türkiye’nin BRICS üyeliğine engel değil açıklamasında bulunurken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise "Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle işbirliği yapması egemenlik hakkıdır" dedi. Ancak 22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya’ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde yapılan zirvede yeni üye alımı konusunda bir hamle yapılmadı. Bununla birlikte son zirvede ortak ülke statüsü onaylanarak grubun genişlemesinin önü açıldı.

Birliğin kendi deyimleriyle kuruluşundaki asıl amacı IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans kurumlarındaki yerleşmiş yapıyı geliştirmek ve gelişmekte olan ekonomilere daha fazla 'temsil ve söz hakkı verilmesini' sağlamak. Bunun yanında BRICS'in bir diğer hedefi ABD dolarına, dolarizasyona olan küresel bağımlılığı azaltmak. 2021 verilerine göre BRICS ülkeleri dünya nüfusunun da yüzde 40'ını teşkil eden, dünyadaki maden rezervinin yüzde 60’ına sahip olan ve toplam tahıl üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiriyor.

REKLAM BRICS'İN EKONOMİK GÜCÜ Çin, BRICS'in en büyük ekonomisine sahip olup, ABD'den sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor ve 2023'te yaklaşık 18 trilyon dolarlık bir GSYİH'ye sahip olup, küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 17'sini ve küresel imalatın yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor. 2023'te GSYİH, 2022'nin yüzde 3'lük büyüme oranının önünde yüzde 5,2 büyüdü.

Hindistan'ın 2023'te 3,6 trilyon dolar olan GSYİH'si onu dünyanın beşinci büyük ekonomisi yapıyor. Ayrıca BRICS ülkeleri arasında en hızlı büyüyeniydi ve 2023'te yüzde 7,6 büyüdü. Dünya Bankası verilerine göre Brezilya dünyanın dokuzuncu büyük ekonomisine sahip. GSYİH'si 2,2 trilyon dolardı ve 2023'te yüzde 2,9 büyüdü.

Rusya'nın ekonomisi 2 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 11. ekonomisidir. 2022'de sekizinci sıradan düşse de, GSYİH büyüme oranı yıllık bazda - yüzde 2,1'den yüzde 3,6'ya iyileşti. Son verilere göre BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin de gruba katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3.4 milyar kişiye ulaşmış durumda.