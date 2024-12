Tüm dünyada internet bağlantısı bir anda koparsa... Sosyal hayatlardan teknolojik gerilemeye ne gibi problemler yaşanır?

İnternet, modern dünyanın temel taşlarından biri haline geldi. Hayatımızın hemen her alanında vazgeçilmez bir rol oynayan bu teknoloji, iletişimden eğitime, ticaretten eğlenceye kadar her şeyi şekillendiriyor. Ancak bir an için internetin tamamen ortadan kalktığını hayal edin...