Türkiye’de her 100 kişiden 33’ü kendini yoksul hissediyor

Küresel çapta 1980 sonrasında hızla bozulan gelir dağılımı yoksulluk sorununu tüm dünyada derinleştirdi. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar yoksulluğu ölçmek için çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Son yıllarda kullanılmaya başlayan “öznel yoksulluk” da bu yöntemlerden birini oluşturuyor. Bu yöntemde insanların asgari temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadıkları hususu, onların kişisel kararlarına bırakılıyor. Öznel yoksulluk, araştırmanın yapılacağı topluluğun kendi değerlendirmelerine göre geçinebilmeleri için gerekli gördükleri gelir düzeyi dikkate alınarak tespit edilen limit değere dayanarak hesaplanıyor. Bu yönteme göre, kendisini yoksul hissetmeyenler yoksulluk sınırının üstünde, kendisini yoksul hissedenler de yoksulluk sınırının altında kabul ediliyor.

REKLAM SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) verilerine göre, 2023 yılında Avrupa Birliği’ndeki nüfusun yüzde 24,1’i öznel yoksul kabul edildi. Öznel yoksulluk oranı kadınlarda yüzde 24,7, erkeklerde ise yüzde 23,5 ölçüldü. Öznel yoksulluk oranı 18 yaş altındakilerde yüzde 26,9’a çıkarken, 65 yaş üstü nüfusta yüzde 25,0, 18-64 yaş aralığında ise yüzde 23,8 olarak hesaplandı.

Kendisini yoksul hissedenlerin oranı işsizlerde yüzde 44,7’ye çıkıyor. Buna karşılık emeklilerin yüzde 15,8’i, çalışan kişilerin ise yüzde 14,9’u kendisini yoksul hissediyor. REKLAM TÜRKİYE’DE HER KİŞİDEN 33,3’Ü KENDİSİNİ YOKSUL HİSSEDİYOR Ulusal çapta en düşük öznel yoksulluk oranı yüzde 6,2 ile Lüksemburg’da kaydedilirken, bu ülkeyi (Hollanda %7,3) ve Finlandiya (%7,5) izledi. Buna karşılık Yunanistan’da her 100 kişiden 67’si kendisini yoksul olarak tanımlıyor. AB ülkeleri içinde Yunanistan’dan sonra en yüksek oran yüzde 33,2 ile Bulgaristan’da görülüyor.

Türkiye yüzde 33,1’lik öznel yoksulluk oranı ile Bulgaristan’ın hemen üzerinde yer almakla birlikte AB’ye aday ülkeler içinde en düşük orana sahip ülke oldu. Öznel yoksulluk oranı Sırbistan’da yüzde 40,6, Makedonya’da yüzde 47,2, Karadağ’da yüzde 50,1 ve Arnavutluk’ta yüzde 55,3 düzeyinde bulunuyor. EĞİTİM ARTTIKÇA KENDİSİNİ YOKSUL HİSSEDENLERİN ORANI AZALIYOR

REKLAM EUROSTAT verilerine göre, düşük eğitim düzeyine sahip kişilerde öznel yoksulluk yüksek eğitim düzeyindekilere göre 3 kat daha fazla. İlkokul ve altı eğitimlilerde öznel yoksulluk oranı AB genelinde ortalama yüzde 20,7 olurken, ortaöğretim mezunlarında yüzde 14,5, yükseköğretim mezunlarında ise yüzde 9,2 çıktı. Avrupa’nın yoksulluk lideri Yunanistan’da yükseköğretim mezunlarında bile öznel yoksulluk oranı yüzde 46,7 olarak ölçüldü.

Türkiye’de eğitim düzeylerine göre öznel yoksulluk oranı ise ilköğretim mezunlarında yüzde 35,4, ortaöğretim mezunlarında yüzde 30,0, yükseköğretim mezunlarında da yüzde 22,2 oldu. Türkiye’de eğitim düzeylerine göre yoksulluk oranı arasındaki farkın AB genelinden farklı olarak birbirine yakın olduğu dikkat çekiyor. REKLAM YOKSULLUK RİSKİ ALTINDAKİLERİN ORANI DAHA DÜŞÜK