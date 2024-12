Türkiye’de her 100 kişiden 33’ü kendini yoksul hissediyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

Türkiye’de her 100 kişiden 33’ü kendini yoksul hissediyor Türkiye, kişinin kendisini "yoksul" hissettiği anlamına gelen "öznel yoksul"lukta Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde. Türkiye'de her 100 kişiden 33'ü kendisini yoksul hissediyor. Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında birinciliği ise her 100 kişiden 67'sinin kendisini yoksul hissettiği Yunanistan aldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

