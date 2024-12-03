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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da aile arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı

        Ankara'da boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 00:53 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:59
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        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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        Edinilen bilgiye göre, Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki evde, boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Ç.A. (48), damadı H.B.K. (27) ile damadın annesi D.K. (47) ve damadın kardeşi S.K'yi (23) silahla ateş ederek yaraladı. Ç.A, damadın babası İ.K'yi (53) de darbetti.

        Arbede sırasında evdekilerden biri, Ç.A'yı bıçaklayarak öldürdü.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan D.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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