Hayalet şehir Halep! Derin bir sessizliğe büründü

Suriye'nin simge şehirlerinden Halep'te şimdi derin bir sessizlik hakim. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin sıcak bölgeden izlenimlerini aktardı....

Çetin'in izlenimleri şöyle:

Hayatın kumdan kaleler gibi yıkıldığı bir coğrafyadır Ortadoğu. Ve Ortadoğu'nun kalbinde Halep önemli bir eder. Şimdi Halep kentinin çeperinde bulunan mahallelerdeyiz. 38 mahalleden en önemli iki mahalle. Burası çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgelerdi. Bu kapılar İdlib'e açılıyordu. Esad'a bağlı askerler bütün yığınağı işte bu mahallelere yapıyordu. Üstümevler, Stadyum mahallesi ve Hamidaniye mahallesi. Bu 3 mahalle düştükten sonra Esad'ın ordusu buralardan çekilme kararı aldı.

REKLAM KENTİN KADERİ BUNDAN SONRA NETLEŞECEK Şimdi muhalifler Halep'in yönetimini ele aldılar. 4 yıl aradan sonra bir daha Halep muhaliflerin kontrolünde. Bu şehir tam 4 kez el değiştirdi. Esad'ın ordusu Rusya ve İran'ın desteği ile bu kenti almıştı. Son kez muhalifler kontrolü elinde aldı. Ama bu sefer savaş daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Bir taraftan PKK buradan çekiliyor bir taraftan kentin içerisinde yeni bir yönetim kurulmaya çalışılıyor bir taraftan da Rusya ve İran'ın ne yapacağı merak ediliyor. Bir taraftan da hayat devam ediyor. Bu kentin kaderi bundan sonra netleşecek.