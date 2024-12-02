Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Batı'da dillendirilen ateşkes planlarıyla ilgili konuştu. Batı'da oluşturulan ateşkes planlarını reddeden Lavrov, Ukrayna'nın ateşkesten kârlı çıkacağını söyledi.

Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Batı'da dillendirilen iddialarla ilgili endişeliyiz. Brüksel, Londra, Paris ve Washtington ateşkes planlarını ortalığa saçmaya başladı. Böylesi bir ateşkes Ukrayna'nın nefes almasına yardım edecek ve cephanesini uzun menzilli füzelerle doldurmasına sebep olacaktır. Elbette böyle bir yol, bizi barışa götürmez." dedi.

Rus yetkililer, ateşkes görüşmelerine hazır olduklarını ancak bu görüşmelerin ancak Putin'in yaz aylarında ortaya koyduğu kriterler doğrultusunda ilerleyebileceğini ifade etti. REKLAM RUSYA UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA İLERLİYOR Rusya, geçtiğimiz iki ayda Ukrayna'nın doğusunda bin kilometrekareden fazla alanı ele geçirdi. 2023 yılına göre ele geçirdiği alanı 2024 yılında 6 kat artıran Rusya, Ukrayna'nın doğusunda çok hızlı ilerleme kaydetti.