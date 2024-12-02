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        Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Eyüpspor ile berabere kaldığı ve ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkararak 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Gaziantep FK'nın ise 15 puanı bulunuyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:03
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        STAT: Ülker Stadı

        HAKEM: Alper Akarsu

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

        Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

        Fenerbahçe, son dört maçını kazanarak Jose Mourinho yönetimindeki en uzun serisini yakaladı. Ev sahibi ekip, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkararak 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe bu maçlarda rakip kaleyi 33 kez havalandırırken, kalesinde gördüğü 11 golün üçünü evinde yiyerek ligin iç sahada "en az gol yiyen" takımı konumunda bulunuyor.

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        Sarı-lacivertliler iç saha karnesindeki başarısı ile de dikkat çekiyor. Evinde oynadığı son yedi lig maçının altısını gol yemeden kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, kalesini gole kapatamadığı tek karşılaşmada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak bu süreçteki tek yenilgisini aldı.

        Konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü ise ligde oynadığı son dört maçın üçünü kazanarak, bu süreçte 9 puan topladı. Gaziantep FK'nın 15 puabnı bulunuyor.

        Dış sahada kaybettiği dört müsabakanın hepsinde üç gol yiyen kırmızı-siyahlılar bu maçlarda en az bir gol buldu. Gaziantep ekibi deplasmandaki tek galibiyetini ise kalesinde gol görmediği Bodrum Futbol Kulübü karşısında 1-0'lık skorla aldı.

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemiyor.

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