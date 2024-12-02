Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Alper Akarsu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Kostic, İsmail, Fred, Oğuz, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ligin 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe, son dört maçını kazanarak Jose Mourinho yönetimindeki en uzun serisini yakaladı. Ev sahibi ekip, ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkararak 29 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe bu maçlarda rakip kaleyi 33 kez havalandırırken, kalesinde gördüğü 11 golün üçünü evinde yiyerek ligin iç sahada "en az gol yiyen" takımı konumunda bulunuyor.

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Sarı-lacivertliler iç saha karnesindeki başarısı ile de dikkat çekiyor. Evinde oynadığı son yedi lig maçının altısını gol yemeden kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, kalesini gole kapatamadığı tek karşılaşmada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak bu süreçteki tek yenilgisini aldı.