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        Haberler Gündem Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti; o anlar kamerada

        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti; o anlar kamerada

        Hayvanlara yapılan kötü muamele ve eziyet acımasız yüzünü bu kez Balıkesir'in Gönen ilçesinde gösterdi. Minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konuyla ilgili olarak şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:37
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        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir köpek, tamponuna boynundan iple bağlandığı minibüs tarafından çekildi. O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

        Olay 29 Kasım’da saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sarıköy Mahallesi’nde seyir halinde olan minibüsün tamponuna bağlanan iple boynundan çekilen köpek, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

        Sürücünün şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, minibüsteki kişilerin Y.Ç. (51) ve A.A. (71) olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpeğin kendilerine ait olduğunu söyleyen şüphelilere 65 bin TL idari para cezası kesilirken, köpek veteriner kontrolüne alındı.

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        #Gönen
        #köpeğe eziyet
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