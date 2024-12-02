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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1 - Gaziantep FK Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 1

        Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao, 89. dakikada Edin Dzeko attı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada puan farkını 3'e indirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:09
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        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

        Sarı-lacivertlilerin gollerini; 3. dakikada Oğuz Aydın, 78. dakikada Rodrigo Becao, 89. dakikada Edin Dzeko attı.

        Gaziantep FK'nin tek golünü ise; 41. dakikada David Okereke attı.

        Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip ise 15 puanda kaldı.

        Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.

        MOURINHO'DAN DERBİ ROTASYONU

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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda önemli sayıda rotasyona gitti.

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Slavia Prag maçına göre 5 ismi değiştirdi.

        Sarı-lacivertlilerde Prag deplasmanında ilk 11'de forma giyen isimlerden Mert Müldür, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında yedek soyundu.

        61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

        Gaziantep FK karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Portekizli teknik adam, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Rodrigo Becao ve Filip Kostic'den oluşturdu. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın forma giydi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

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        Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

        5 EKSİK

        Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

        Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

        AMRABAT İLE SZYMANSKI YEDEKTE

        Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

        Mourinho, Slavia Prag maçında mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almayan Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski'yi yedeklere yazdı.

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        TADIC "10" NUMARADA

        Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Dusan Tadic, Gaziantep FK maçına 10 numara pozisyonunda başladı.

        Bu sezon ağırlıkla sağ kanatta görev yapan Tadic, ilk kez forvet arkasında şans buldu.

        İRFAN CAN 5 MAÇ SONRA 11'DE

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.

        Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.

        Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.

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        İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

        DJIKU'YA DERBİ ÖNLEMİ

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi.

        Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu.

        Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.

        OĞUZ, TARAFTARI ÖNÜNDE İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon taraftarı önünde ilk kez 11'de şans buldu.

        Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaya kadar ilk 11'de sahaya çıkmadı.

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        Ligde geçen hafta ilk 11 çıktığı Kayserispor maçında çok etkili oynayan Oğuz, 2 gol, 1 asistlik performansıyla dikkati çekti.

        Mourinho, 24 yaşındaki futbolcusunu Kadıköy'de ilk kez taraftarı önünde 11'de başlatarak ödüllendirdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

        3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Maxim'in kendi yarı sahasının solundaki hatası sonucunda topu önünde bulan En-Nesyri, pasını Oğuz Aydın'a verdi. Oğuz, ceza sahası içinde kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

        8. dakikada Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından az farkla auta çıktı.

        41. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Ndiaye'nin ceza alanına ortasında David Okereke, Samet Akaydın'ın kafayla dokunamadığı topu göğsüyle önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Pozisyonu takip eden Okereke, kaleci Livakovic'den dönerek havalanan meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde tamamladı ve 1-1 beraberliği getiren golü kaydetti.

        45+7. dakikada Maxim'in soldan kullandığı kornerde Bruno Viana'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

        57. dakikada Saint-Maximin'in ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta kaleci Dioudis'in parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

        78. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Tadic'in sağdan kullandığı kornerde Becao'nun altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

        89. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Fred'in rakip yarı sahanın ortasından ceza sahasına gönderdiği topu iyi takip eden Dzeko, arka direkte yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

        Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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