Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.633,37 %-0,19
        DOLAR 34,7132 %0,03
        EURO 36,5153 %-0,58
        GRAM ALTIN 2.944,45 %-0,59
        FAİZ 41,32 %1,27
        GÜMÜŞ GRAM 33,87 %-0,94
        BITCOIN 95.650,00 %-2,22
        GBP/TRY 44,0241 %-0,37
        EUR/USD 1,0511 %-0,62
        BRENT 72,76 %1,28
        ÇEYREK ALTIN 4.814,06 %-0,59
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu: Listede 3 Türk firması var - Savunma Sanayi Haberleri

        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Listeye Türkiye'den 3 şirket girdi. İşte savunma sanayisinde faaliyet gösteren en yüksek gelirli 100 şirketi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 15:04 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1- Lockheed Martin

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 60.8

        2

        2- RTX

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 40.7

        3

        3- Northrop Grumman

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 35.6

        4

        4- Boeing

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 31.1

        5

        5- General Dynamics

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 30.2

        6

        6- BAE Systems

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 29.8

        7

        7- Rostec

        Ülke: Rusya

        Savunma geliri (milyar dolar): 21.7

        8

        8- AVIC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 20.8

        9

        9- NORINCO

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 20.6

        10

        10- CETC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 16.1

        11

        11- L3Harris Technologies

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 14.7

        12

        12- Airbus

        Ülke: Avrupa

        Savunma geliri (milyar dolar): 12.9

        13

        13- Leonardo

        Ülke: İtalya

        Savunma geliri (milyar dolar): 12.4

        14

        14- CASC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 12.3

        15

        15- CSSC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 11.5

        16

        16- Thales

        Ülke: Fransa

        Savunma geliri (milyar dolar): 10.3

        17

        17- HII

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 9.3

        18

        18- CASIC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 8.9

        19

        19- Leidos

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 8.7

        20

        20- Booz Allen Hamilton

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 6.9

        21

        21- Amentum

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 6.5

        22

        22- Rolls-Royce

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 6.3

        23

        23- AECC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 5.8

        24

        24- Hanwha Group

        Ülke: Güney Kore

        Savunma geliri (milyar dolar): 5.7

        25

        25- CACI International

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 5.7

        26

        26- Rheinmetall

        Ülke: Almanya

        Savunma geliri (milyar dolar): 5.5

        27

        27- Elbit Systems

        Ülke: İsrail

        Savunma geliri (milyar dolar): 5.4

        28

        28- CSGC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 5.1

        29

        29- Honeywell

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.9

        30

        30- MBDA

        Ülke: Avrupa

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.8

        31

        31- General Electric

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.7

        32

        32- Naval Group

        Ülke: Fransa

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.6

        33

        33- Safran

        Ülke: Fransa

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.5

        34

        34- Israel Aerospace Industries

        Ülke: İsrail

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.5

        35

        35- Saab

        Ülke: İsveç

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.4

        36

        36- KBR

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.2

        37

        37- Sandia

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 4.2

        38

        38- Babcock

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 4

        39

        39- Mitsubishi Heavy Industries

        Ülke: Japonya

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.9

        40

        40- Science Applications International

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.9

        41

        41- United Shipbuilding Corp.

        Ülke: Rusya

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.9

        42

        42- Rafael

        Ülke: İsrail

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.7

        43

        43- Hindustan Aeronautics

        Ülke: Hindistan

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.7

        44

        44- V2X

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.4

        45

        45- KNDS

        Ülke: Avrupa

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.3

        46

        46- Dassault Aviation Group

        Ülke: Fransa

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.2

        47

        47- NCSIST

        Ülke: Tayvan

        Savunma geliri (milyar dolar): 3.2

        48

        48- Bechtel Corp.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.9

        49

        49- Textron

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.9

        50

        50- CEA

        Ülke: Fransa

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.9

        51

        51- Fincantieri

        Ülke: İtalya

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.8

        52

        52- Parker-Hannifin Corp.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.6

        53

        53- TransDigm

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.6

        54

        54- ASELSAN

        Ülke: Türkiye

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.4

        55

        55- Jacobs Engineering

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.3

        56

        56- Korea Aerospace Industries

        Ülke: Güney Kore

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.3

        57

        57- Serco Group

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.3

        58

        58- ST Enginerring

        Ülke: Singapur

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.2

        59

        59- Atomic Weapons Establishment

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.2

        60

        60- JSC Ukranian Defense Industry

        Ülke: Ukrayna

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.2

        61

        61- General Atomics

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        62

        62- Teledyne Technologies

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        63

        63- Oshkosh

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        64

        64- PGZ

        Ülke: Polonya

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        65

        65- Kawasaki Heavy Industries

        Ülke: Japonya

        Savunma geliri (milyar dolar): 2.1

        66

        66- ThyssenKrupp

        Ülke: Almanya

        Savunma geliri (milyar dolar): 2

        67

        67- Bharat Electronics

        Ülke: Hindistan

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        68

        68- Sierra Nevada Corp.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        69

        69- Baykar

        Ülke: Türkiye

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        70

        70- BWX

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        71

        71- Fujitsu

        Ülke: Japonya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        72

        72- QinetiQ

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        73

        73- Hensoldt

        Ülke: Almanya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.9

        74

        74- CNNC

        Ülke: Çin

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.8

        75

        75- Parsons

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.8

        76

        76- LIG Nex1

        Ülke: Güney Kore

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.8

        77

        77- Eaton

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.7

        78

        78- TUSAŞ

        Ülke: Türkiye

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.7

        79

        79- Curtiss-Wright

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.6

        80

        80- Kongsberg

        Ülke: Norveç

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.5

        81

        81- Amphenol

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.4

        82

        82- CAE

        Ülke: Kanada

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.4

        83

        83- Diehl

        Ülke: Almanya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.4

        84

        84- Keysight Tech.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.3

        85

        85- Moog

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        86

        86- ViaSat

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        87

        87- Hyundai Rotem

        Ülke: Güney Kore

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        88

        88- Navantia

        Ülke: İspanya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        89

        89- Czechoslovak Group

        Ülke: Çekya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        90

        90- Melrose

        Ülke: İngiltere

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.2

        91

        91- NEC Corp.

        Ülke: Japonya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        92

        92- Fluor Corp.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        93

        93- Mitre Corp.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        94

        94- Mazagon Dock Shipbuilders

        Ülke: Hindistan

        Savunma geliri (milyar dolar): 1."

        95

        95- The Aerospace Corp.

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        96

        96- Mitsubishi Electric

        Ülke: Japonya

        Savunma geliri (milyar dolar): 1.1

        97

        97- HEICO

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1

        98

        98- United Launch Alliance

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1

        99

        99- Howmet

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1

        100

        100- TTM

        Ülke: ABD

        Savunma geliri (milyar dolar): 1