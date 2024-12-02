Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Listeye Türkiye'den 3 şirket girdi. İşte savunma sanayisinde faaliyet gösteren en yüksek gelirli 100 şirketi...
1- Lockheed Martin
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 60.8
2- RTX
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 40.7
3- Northrop Grumman
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 35.6
4- Boeing
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 31.1
5- General Dynamics
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 30.2
6- BAE Systems
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 29.8
7- Rostec
Ülke: Rusya
Savunma geliri (milyar dolar): 21.7
8- AVIC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 20.8
9- NORINCO
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 20.6
10- CETC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 16.1
11- L3Harris Technologies
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 14.7
12- Airbus
Ülke: Avrupa
Savunma geliri (milyar dolar): 12.9
13- Leonardo
Ülke: İtalya
Savunma geliri (milyar dolar): 12.4
14- CASC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 12.3
15- CSSC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 11.5
16- Thales
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 10.3
17- HII
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 9.3
18- CASIC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 8.9
19- Leidos
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 8.7
20- Booz Allen Hamilton
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 6.9
21- Amentum
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 6.5
22- Rolls-Royce
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 6.3
23- AECC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 5.8
24- Hanwha Group
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 5.7
25- CACI International
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 5.7
26- Rheinmetall
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 5.5
27- Elbit Systems
Ülke: İsrail
Savunma geliri (milyar dolar): 5.4
28- CSGC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 5.1
29- Honeywell
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.9
30- MBDA
Ülke: Avrupa
Savunma geliri (milyar dolar): 4.8
31- General Electric
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.7
32- Naval Group
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 4.6
33- Safran
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 4.5
34- Israel Aerospace Industries
Ülke: İsrail
Savunma geliri (milyar dolar): 4.5
35- Saab
Ülke: İsveç
Savunma geliri (milyar dolar): 4.4
36- KBR
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.2
37- Sandia
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 4.2
38- Babcock
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 4
39- Mitsubishi Heavy Industries
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 3.9
40- Science Applications International
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 3.9
41- United Shipbuilding Corp.
Ülke: Rusya
Savunma geliri (milyar dolar): 3.9
42- Rafael
Ülke: İsrail
Savunma geliri (milyar dolar): 3.7
43- Hindustan Aeronautics
Ülke: Hindistan
Savunma geliri (milyar dolar): 3.7
44- V2X
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 3.4
45- KNDS
Ülke: Avrupa
Savunma geliri (milyar dolar): 3.3
46- Dassault Aviation Group
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 3.2
47- NCSIST
Ülke: Tayvan
Savunma geliri (milyar dolar): 3.2
48- Bechtel Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.9
49- Textron
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.9
50- CEA
Ülke: Fransa
Savunma geliri (milyar dolar): 2.9
51- Fincantieri
Ülke: İtalya
Savunma geliri (milyar dolar): 2.8
52- Parker-Hannifin Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.6
53- TransDigm
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.6
54- ASELSAN
Ülke: Türkiye
Savunma geliri (milyar dolar): 2.4
55- Jacobs Engineering
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.3
56- Korea Aerospace Industries
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 2.3
57- Serco Group
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 2.3
58- ST Enginerring
Ülke: Singapur
Savunma geliri (milyar dolar): 2.2
59- Atomic Weapons Establishment
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 2.2
60- JSC Ukranian Defense Industry
Ülke: Ukrayna
Savunma geliri (milyar dolar): 2.2
61- General Atomics
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
62- Teledyne Technologies
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
63- Oshkosh
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
64- PGZ
Ülke: Polonya
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
65- Kawasaki Heavy Industries
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 2.1
66- ThyssenKrupp
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 2
67- Bharat Electronics
Ülke: Hindistan
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
68- Sierra Nevada Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
69- Baykar
Ülke: Türkiye
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
70- BWX
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
71- Fujitsu
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
72- QinetiQ
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
73- Hensoldt
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.9
74- CNNC
Ülke: Çin
Savunma geliri (milyar dolar): 1.8
75- Parsons
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.8
76- LIG Nex1
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 1.8
77- Eaton
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.7
78- TUSAŞ
Ülke: Türkiye
Savunma geliri (milyar dolar): 1.7
79- Curtiss-Wright
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.6
80- Kongsberg
Ülke: Norveç
Savunma geliri (milyar dolar): 1.5
81- Amphenol
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.4
82- CAE
Ülke: Kanada
Savunma geliri (milyar dolar): 1.4
83- Diehl
Ülke: Almanya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.4
84- Keysight Tech.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.3
85- Moog
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
86- ViaSat
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
87- Hyundai Rotem
Ülke: Güney Kore
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
88- Navantia
Ülke: İspanya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
89- Czechoslovak Group
Ülke: Çekya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
90- Melrose
Ülke: İngiltere
Savunma geliri (milyar dolar): 1.2
91- NEC Corp.
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
92- Fluor Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
93- Mitre Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
94- Mazagon Dock Shipbuilders
Ülke: Hindistan
Savunma geliri (milyar dolar): 1."
95- The Aerospace Corp.
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
96- Mitsubishi Electric
Ülke: Japonya
Savunma geliri (milyar dolar): 1.1
97- HEICO
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1
98- United Launch Alliance
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1
99- Howmet
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1
100- TTM
Ülke: ABD
Savunma geliri (milyar dolar): 1