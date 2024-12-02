2 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 2 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

* 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen, kapatılan özel bir hastanede idari amir olarak çalışan ve 2 gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim otomobilinin içinde ölü olarak bulundu

* Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak

* Forbes'un açıkladığı dünyanın en zengin insanlar listesi belli oldu. 5.1 milyar dolar servete sahip Murat Ülker, Türkiye'nin en zengini oldu

* Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak

* Ebru Gündeş'in evliliğinde kriz olduğu öğrenildi. Gündeş, iddia edildiği gibi Osman Murat Özdemir ile henüz boşanma kararı almadı

* 1 Aralık itibarıyla ticari araçlarda kış lastiği takmayanlara 2024 yılı için 4 bin 69 lira, 1 Ocak 2025'ten sonra 5 bin 856 TL ceza kesilecek