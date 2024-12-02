Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Mersin Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sahaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.
LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
RIZA ÇALIMBAY VE ABOUBAKAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR
Atakaş Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşması, Rıza Çalımbay ve Vincent Aboubakar için de ayrı bir önem taşıyor. Bordo-beyazlıların teknik direktörü Çalımbay, efsanesi olduğu ve iki dönem çalıştırdığı siyah-beyazlı takıma 42. kez rakip oluyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 41 resmi müsabakada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar da eski takımına karşı ikinci kez rakip oluyor. Kamerunlu oyuncu daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla siyah-beyazlıların karşısına çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemiyor.
Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamıyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU
Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.