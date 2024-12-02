Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Mersin Stadı

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Pedro, Rivas, Joelson, Aboubakar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sahaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.

REKLAM

RIZA ÇALIMBAY VE ABOUBAKAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Atakaş Hatayspor'da Beşiktaş karşılaşması, Rıza Çalımbay ve Vincent Aboubakar için de ayrı bir önem taşıyor. Bordo-beyazlıların teknik direktörü Çalımbay, efsanesi olduğu ve iki dönem çalıştırdığı siyah-beyazlı takıma 42. kez rakip oluyor. 61 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 41 resmi müsabakada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ta üç farklı dönemde forma giyen ve iki lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar da eski takımına karşı ikinci kez rakip oluyor. Kamerunlu oyuncu daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Porto formasıyla siyah-beyazlıların karşısına çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemiyor.

Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamıyor.