Sakarya'da Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Süper Amatör Lig'de Darıçayırıspor-Sapanca Kurtköyspor maçı sonrası mağlup takım Darıçayırıspor taraftarları, stattan ayrılmak isteyen Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarların araçlarının önünü kesti.

DHA'nın haberine göre; taş, tekme ve yumruklu saldırıda Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar’ın (26) gözüne taş isabet etti. Kovar’ın sağ gözünde kalıcı körlük oluşurken, olayla ilgili 5 taraftar gözaltına alındı.

Olay, 1 Aralık Pazar günü Karasu ilçesi, Karasu Şehir Stadı’nın 300 metre dışında meydana geldi. Süper Amatör Lig maçında Darıçayırıspor, kendi sahasında Sapanca Kurtköyspor ile karşılaştı. Karşılaşma Sapanca Kurtköyspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç sonrası, stadyumun dışında Darıçayırısporlu bir grup taraftar, içerisinde Sapanca Kurtköysporlu taraftar ve yöneticilerin bulunduğu 2 otomobilin önünü kesip taşla saldırdı. Daha sonra 2 kişi araçtan indirilip darbedildi. Arkadan gelen başka bir otomobilde bulunan Sapanca Kurtköysporlu yönetici ve taraftarlar da gruba karşılık verdi. Olay sırasında orada bulunan polis ve bekçiler, araya girip kavgayı sonlandırdı. Olayda, Sapanca Kurtköyspor taraftarı Mustafa Kubilay Kovar, gözüne isabet eden taş nedeniyle yaralandı. Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kovar’ın sağ gözünün taş darbesi sebebiyle kör olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Darıçayırıspor taraftarı T.Y., C.E., Y.S., E.A.A. ve M.E., gözaltına alındı.