"Yeni kötülüğe hazırlıklı değiliz"

• Evrenin yaşı; 14 milyar yıl.

• Dünyanın yaşı; 5 milyar yıl.

• İnsanlığın yaşı; 200 bin yıl.

• İnsanların ortalama ömrü; 65 yıl.

Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!

Her şiddet olayında moralimiz bir hayli bozuluyor, yaşama zevkimiz bir hayli azalıyor. Kendimizi iyi hissetmiyor, cevabını bildiğimiz halde sorduğumuz 'Neden, neden?' sorusuyla yüksek ölçülerde ruhsal depremler yaşıyoruz.

Serdar Akar: Öncelikle çok sevindim. Çünkü ben ‘Barda’nın bütün dünyada çekilmesini istiyorum. Bence herkesin bir ‘Barda’sı var. ABD'nin de var, Almanya’nın da var, İsrail’in de var... Bence her yerde çekilebilir ve çekilmesi lâzım. Çünkü doğru yakalanmış bir hikâye. Yenisinin çekilmesi için önce Brezilyalılardan teklif gelmişti ama araya pandemi girdi ve olmadı. Bizden böyle bir şey gelince çok hoşuma gitti. Hande’yi de tanıdıktan sonra, "Tamam" dedim. Güzel de oldu.

Hande Türkel: İlk ‘Barda’da aslında sosyal bir meseleydi. Sosyal ayrılıklar ve sosyal statü farklılıklarıyla alakalıydı. İlk ‘Barda’da içeri girenlerin aşağılık kompleksleri ve bir meseleleri vardı. Biz bazı noktalarda o meseleyi haklı gördük. Toplumsal eşitsizlik vardı. O toplumsal eşitsizliğin içinde bir çocuğun kötüyü seçmesi ve kötü yola gitmesi bizim içimizi acıttı. Biz o kötülerden çok da nefret edemedik. Bir taraftan da hak verdik. Filmi izlerken fırsat eşitsizliğinin, adaletsizliğin çemberinde izledim. Şimdi, 17 yıl sonra Türkiye’de işler değişti. Sosyal ayrımlar kalktı, okumuş, okumamış, iyi aile çocuğu, kötü aile çocuğu arasında bir fark kalmadı. Başka bir kötülük algısı oluştu. Bizim de bilmediğimiz ve bizim de çok üstümüzde olan başka birileri geldi. 17 yıl sonra bilmediğimiz, üstünlük kompleksine sahip ve her şeyi elde edip her şeyi yapabileceğine inanan, sonrasında da ceza almayacağını düşünen insanlar bara giriyor. Beni heyecanlandıran buydu. 17 yıl içinde o bara girenler nasıl değişti? Ülke, suç anlamında ne hale geldi? Onu gözler önüne sermek benim için heyecanlıydı.

Serdar Akar: Önce tespit... Biz her şekilde hazırlıklı değiliz. Sinemacılar olarak, sanatçılar olarak önce tespit etmemiz lâzım. Ülkenin değişen durumunu çabuk görmemiz lâzım ve onları insanlara çabuk söylememiz lâzım. Tabii sinemacılar olarak bunu sinema yoluyla yapmamız lâzım. Birinci görevimiz bu.

Serdar Akar: Her şey çok değişti. Pelikülden buraya geldik. Bizim başladığımız zamanlarda böyle bir hayal yoktu. Ben küçükken televizyon bile yoktu. Teknoloji, hızla değişiyor ve ne olacağı da belli değil. Benim arkadaşımın kulağında çınlama varmış, bütün verileri yapay zekâya yüklemiş ve sormuş. Yapay zekâ da çene yapısında sorun olduğunu söylemiş, şimdi doktoru çene yapısında sorun olup - olmadığına bakıyor.

"HER ŞEY ÇOK GARİPTİ"

• 'Barda'nın çekimleri sırasında ilginç bir şeyler yaşandı mı?

Hande Türkel: Çekimlerin tamamı ilginçti çünkü ben kendi adıma şöyle bir sistem kurmak istedim; oyunculara metot oyunculuğu yaptırdım. Barı gerçekten içine kapandıkları bir yer haline getirdim. Kötüleri oldukça serbest bıraktım; oldukça neşeli, mutlu, istediklerine sahip olan bir ekipti. İyiler de çekim yaptığımız süreç boyunca, aralar da dahil bağlı ve yerdelerdi. İsteklerini hiçbir şekilde karşılamadık. Kimi buna karşı çıkabilir, kimi onaylayabilir, kimi anlayabilir ama benim sistemim, benim yöntemim böyleydi. O yüzden de her şey çok garipti. Ben ilk kez bir sette “Kestik!” dedikten sonra oyunculardan kimsenin yerinden ayrılmadığını, duygudan çıkmadığını, duyguya devam ettiğini ve duygunun hiç kesilmeden on iki saatlik bir set boyunca devamlılığının olduğunu gördüm. Sanki her gün, tek sahneyi tek planda akıtıyormuş gibi bir set gerçekleştirdik. Çünkü içinde yaşadıkları travma çok ciddi bir travmaydı. Duygu kesildi, karavana gidip çay, kahve içtik, sohbet ettik, sonra tekrar çekime devam ettik gibi bir film değil. Bunu yapan, böyle kurabilen yönetmenler var. Ben bu filmde öyle bir yönetmen olmak istemedim. Eğer set belgeseli çekilseydi Cannes Film Festivali'nde ödül alırdık. Ama bu, oyunculara da bize de çok yaradı. Hepimiz için müthiş bir sinerji geliştirdi.