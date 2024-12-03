Tağşiş listesi yenilendi: Peynir, börek, zeytinyağı ve sucukta sahtecilik

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 781'e sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 168'e yükseldi. LİSTEYE 20 YENİ ÜRÜN EKLENDİ 2 Aralık sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde toplam 10 marka taklit ve tağşiş yapılan gıdalarda ise toplam 10 marka bulunuyor. REKLAM Son testlerde bitkisel karışım yağında, sumakta, pul ve toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya, gazlı içecek macun çikolata ve gazlı içecekte ilaç etken maddesine tespit edildi.