Serie A'da yürekler ağza geldi: Genç futbolcu yere yığıldı, maç tatil edildi
İtalya Serie A'da Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Fiorentina forması giyen Edoardo Bove'un mücadele esnasında bir anda yere yığılması sonucu maç 16. dakikada tatil edildi. Genç futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Fiorentina - Inter maçında, ev sahibi takımın İtalyan oyuncusu Edoardo Bove, sahada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Maçın 17. dakikasında durum 0-0 iken Fiorentina'nın İtalyan genç milli oyuncusu Edoardo Bove, sahada yere yığıldı. Bunun üzerine maç durdu ve bütün oyuncular Bove'nin etrafında toplandı.
Fiorentina kulüp doktorları, Bove'ye sahada ilk müdahaleyi yaptı ve genç oyuncu ambulansla acil Careggi Hastanesine kaldırıldı.
Bove'nin durumu büyük endişeyle takip edilirken sahadaki oyuncuların arkadaşları için üzüldükleri görüldü.
Fiorentina-Inter müsabakası ertelendi.