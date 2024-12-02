Galatasaray-Eyüpspor maçı yazar yorumları

Ali Gültiken (Sabah): Galatasaray'da işler yolunda, oyun olarak bir sıkıntısı yok. Kadro derinliği olarak da problem yaşamıyor. Ortada puan kaybı falan da yok. O zaman bu sistem arayışı neden yapılıyor, bunu anlamak da zor hale geliyor. Biraz macera aramaya benziyor. 'Birçok şeyi başardım, bunu da başarırım' düşüncesinin de bu kararda etkili olduğunu düşünebiliriz. G.Saray pozisyona girdi mi? Evet. Goller de buldu. Osimhen gol atmasa da muazzam performansıyla yine sahadaydı. Savunma arkasına inilerek Eyüpspor'un bulduğu iki gol bu sistemin sorgulanması için yeterli görünüyor.